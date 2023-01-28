Зеленський звернувся з листом до президентів міжнародних спортивних федерацій через рішення МОК

“Якщо російські спортсмени з’являться на міжнародних змаганнях, то це лише питання часу, коли вони почнуть виправдовувати агресію Росії".

Президент України Володимир Зеленський звернувся з листом до президентів провідних міжнародних спортивних федерацій зі закликлом визначитися щодо рішення Міжнародного олімпійського комітету, який хоче відкрити спорт для пропагандистського впливу держави-терориста.

Про це йдеться у його зверненні.

“Якщо російські спортсмени з’являться на міжнародних змаганнях, то це лише питання часу, коли вони почнуть виправдовувати агресію Росії та використовувати символіку терору”, – сказав він.

Зеленський додав, що це також лише питання часу, коли Кремль почне використовувати наявну безпринципну “гнучкість” Міжнародного олімпійського комітету, щоб говорити, ніби світ згодний іти на поступки агресору.

“Не можна ігнорувати того, що кожного дня Росія продовжує свій терор”, – підкреслив президент.

Нагадаємо, міністр молоді та спорту України та президент НОК Вадим Гутцайт припустився можливості бойкоту української національної команди найближчої Олімпіади в Парижі-2024, якщо до змагань допустять представників РФ та РБ.

Раніше стало відомо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заявив про намір розглянути допуск російських та білоруських спортсменів до міжнародних стартів у нейтральному статусі.