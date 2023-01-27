Одноклубник Миколенка бойкотує тренування команди і хоче піти в "Ньюкасл"

Ентоні Гордон не хоче залишатися на кораблі, що тоне.

Фото: EPA/UPG Ентоні Гордон

Лідер "Евертона" Ентоні Гордон має намір цієї зими змінити клуб, повідомляє Daily Mail.

21-річний англієць, який є продуктом академії "ірисок", бойкотує останні тренування команди.

Гордоном цікавиться "Ньюкасл". Але переговори між клубами зупинились. "Сороки" не хочуть платити за гравця понад 30 млн. фунтів. У свою чергу, мерсісайдський клуб вимагає 55 мільйонів.

Нагадаємо, "Евертон", за який виступає українець Віталій Миколенко, цього тижня звільнив головного тренера. Ліверпульці розташувалися на передостанньому місці у турнірній таблиці АПЛ.