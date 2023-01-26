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Глава НОК Швеції прокоментував можливий допуск росіян до міжнародних змагань

В олімпійському комітеті не здивовані таким рішенням.

Глава НОК Швеції прокоментував можливий допуск росіян до міжнародних змагань
Фото: today.com

Голова Шведського олімпійського комітету Петер Рейнебо прокоментував заяву МОК про можливий допуск російських та білоруських спортсменів на паризьку Олімпіаду 2024 року. 

"Не дивно, що це рішення прийде у тому чи іншому вигляді. В останні місяці порушувалося питання того, як це зробити, як мають проходити кваліфікації і таке інше. Отже, ми не здивовані, навіть якщо у нас інша думка", - цетує Рейнебо xsport.ua.

Раніше повідомлялося, що у МОК розглядають можливість допуску російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань.

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