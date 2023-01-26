Глава НОК Швеції прокоментував можливий допуск росіян до міжнародних змагань

Голова Шведського олімпійського комітету Петер Рейнебо прокоментував заяву МОК про можливий допуск російських та білоруських спортсменів на паризьку Олімпіаду 2024 року.

"Не дивно, що це рішення прийде у тому чи іншому вигляді. В останні місяці порушувалося питання того, як це зробити, як мають проходити кваліфікації і таке інше. Отже, ми не здивовані, навіть якщо у нас інша думка", - цетує Рейнебо xsport.ua.

Раніше повідомлялося, що у МОК розглядають можливість допуску російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань.