УЄФА позбавила Росію права на проведення Суперкубка-2023

Виконавчий комітет УЄФА вирішив позбавити РФ права на проведення матча за Суперкубок УЄФА у 2023 році.

Про це повідомила пресслужба УЄФА.

Зазначається, що матч мав відбутись у російській Казані.

Втім, тепер гра відбудеться у грецьких Афінах.

Матч прийме стадіон “Георгіос Караіскакіс” у Піреї в середу, 16 серпня. Гра почнеться о 21:00 за центральноєвропейським часом.

Нагадаємо, Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) ухвалила рішення не допустити російські клуби до участі в Лізі чемпіонів та Лізі Європи сезону-2022/2023.

А 25 лютого 2022 року виконком УЄФА проголосував за перенесення цього сезону фіналу Ліги чемпіонів до Парижа як покарання за вторгнення РФ в Україну.