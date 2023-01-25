УАФ опублікувала лист від ФІФА та УЄФА, пригрозивши виключенням організації з міжнародних асоціацій

Пресслужба Української асоціації футболу опублікувала лист від ФІФА та УЄФА, в якому повідомляється, що організація може бути виключена з міжнародних асоціацій у разі втручання третіх осіб у її справи.

"ФІФА УЄФА

Українській асоціації футболу

Першим віце-президентам

Олегу Протасову,

Олексію Михайличенку,

Анатолію Демяненку

14 грудня 2022 року

Щодо ситуації в Українській асоціації футболу

Шановні перші віце-президенти!

Ми посилаємося на ваш лист від 8 грудня 2022 року та подальші події, які, як стверджується, відбулися з того часу щодо Української асоціації футболу (УАФ).

Ми із серйозним занепокоєнням беремо до відома, що на членів Виконкому УАФ, як стверджується, тиснуть, щоб вони підписали вимоги щодо проведення позачергового засідання Виконкому УАФ.

У цьому контексті нагадуємо про зобов'язання УАФ згідно зі ст. 14, абз. 1 літ. і) та ст. 19 Статуту ФІФА й ст. 7bis, абз. 2 Статуту УЄФА здійснювати управління своїми справами незалежно та без неналежного впливу третіх сторін. Будь-яке порушення цього зобов'язання може призвести до призупинення членства УАФ у ФІФА та УЄФА відповідно до ст. 16 Статуту ФІФА та ст. 9 Статуту УЄФА.

Надалі ми щиро сподіваємося, що ситуацію вдасться вирішити мирно, і просимо вас інформувати нас про будь-які події із цього приводу, щоб ми могли оцінити необхідність будь-яких потенційних подальших кроків. Тим часом ми залишаємося у вашому повному розпорядженні.

Щиро ваші,

ФІФА УЄФА

Фатма Самура, Теодор Теодорідіс,

генеральний секретар генеральний секретар".