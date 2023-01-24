Україна виборола 6 медалей і увійшла до топ-20 Універсіади-2023

В американському Лейк-Плесіді завершилася зимова Універсіада-2023.

За результатами Ігор студентська збірна України здобула 6 медалей – по одній золотій та срібній та 4 бронзові.

Три медалі в України – у сноубордингу: Михайло Харук став чемпіоном у паралельному гігантському слаломі, а також завоював "бронзу" у паралельному слаломі. У паралельному слаломі серед жінок медаль такої самої гідності завоювала Надія Гапатін.

У біатлоні Дмитро Грущак виграв "срібло" у гонці переслідування, а Степан Кінаш та Юлія Городна стали бронзовими призерами у сингл-мікст естафеті.

Крім того, у лижному двоборстві дует Дмитро Мазурчук та Віталій Гребенюк показав третій результат.

Збірна України посіла 18-те місце у медальному заліку.

Зимова Універсіада 2023. Лейк-Плесід (США), 12–22 січня 2023 року.

Медальний залік.