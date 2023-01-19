Кількість постраждалих у ДТП біля Львова збільшилося до 36, серед них - діти
Кількість постраждалих у ДТП біля Львова збільшилося до 36, серед них - діти
Крім екіпажу вертольота, в Броварах загинули дитина й батьки біля дитсадка (оновлено)
Крім екіпажу вертольота, в Броварах загинули дитина й батьки біля дитсадка (оновлено)
Унаслідок падіння вертольота в Броварах загинули дитина і керівництво МВС, зокрема Денис Монастирський
Унаслідок падіння вертольота в Броварах загинули дитина і керівництво МВС, зокрема Денис Монастирський
У Броварах вертоліт впав біля дитячого садочка і будинку. Є загиблі і поранені (оновлено)
У Броварах вертоліт впав біля дитячого садочка і будинку. Є загиблі і поранені (оновлено)
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
Авіатроща в Броварах: серед загиблих – дитина і очільники МВС України
Авіатроща в Броварах: серед загиблих – дитина і очільники МВС України
ГоловнаСпорт

Україна здобула третю медаль Універсіади-2023

Цього разу – срібну.

Україна здобула третю медаль Універсіади-2023
Дмитро Грущак
Фото: Facebook

На зимовій Універсіаді-2023, що проходить в американському Лейк-Плесіді, відбулася біатлонна гонка переслідування у чоловіків.

Українець Дмитро Грущак, за рахунок вдалої стрільби, поступився лише господареві траси Бйорну Вестервельту, який "настріляв" аж 4 штрафні кола.

Замкнув п'єдестал поляк Войцех Янік.

Співвітчизник Грущака Владислав Чихар замкнув топ-10. Ще один українець Роман Боровик закінчив гонку на 12 позиції.

Універсіада-2023. Біатлон. Чоловіки. Гонка переслідування.

  1. Бйорн Вестервельт (США) – 35:38,3 (1+2+1+0)
  2. Дмитро Грущак (Україна) +48,0 (0+0+0+1)
  3. Войцех Янік (Польща) +1:08,1 (0+2+1+1).

  • 10. Владислав Чихар (Україна) +3:00,9 (0+1+1+1)
  • 12. Роман Боровик (Україна) +3:09,3 (0+1+3+0).

Раніше на Універсіаді-2023 збірна України завоювала дві бронзові нагороди.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також