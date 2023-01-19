Україна здобула третю медаль Універсіади-2023

На зимовій Універсіаді-2023, що проходить в американському Лейк-Плесіді, відбулася біатлонна гонка переслідування у чоловіків.

Українець Дмитро Грущак, за рахунок вдалої стрільби, поступився лише господареві траси Бйорну Вестервельту, який "настріляв" аж 4 штрафні кола.

Замкнув п'єдестал поляк Войцех Янік.

Співвітчизник Грущака Владислав Чихар замкнув топ-10. Ще один українець Роман Боровик закінчив гонку на 12 позиції.

Універсіада-2023. Біатлон. Чоловіки. Гонка переслідування.

Бйорн Вестервельт (США) – 35:38,3 (1+2+1+0) Дмитро Грущак (Україна) +48,0 (0+0+0+1) Войцех Янік (Польща) +1:08,1 (0+2+1+1).

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10. Владислав Чихар (Україна) +3:00,9 (0+1+1+1)

12. Роман Боровик (Україна) +3:09,3 (0+1+3+0).

Раніше на Універсіаді-2023 збірна України завоювала дві бронзові нагороди.