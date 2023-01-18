"Бачив дещо інакше, але є так, як є".

Напередодні "Жирона" оголосила про трансфер Віктора Циганкова.

Контракт із колишнім віце-капітаном "Динамо" каталонський клуб підписав до 2027 року.

25-річний гравець збірної України прокоментував свій перехід в "Жирону".

Прощальне послання Віктор виклав у себе в Instagram.

"Усім привіт. Я сподіваюся, у вас і ваших сімей усе добре, що ви в безпеці та що нічого не загрожує вашому життю. Настав момент, коли я прощаюся з клубом "Динамо" Київ.

Звичайно, я бачив це дещо інакше. Але є так, як є. Усе-таки ми змогли домовитися з "Динамо", що я піду саме взимку, а клуб отримає за мене гроші, бо клуб мене виховав і зробив із мене того футболіста, яким я сьогодні є.

Вдячний уболівальникам за все. За критику, за те, що так палко підтримували нас тоді, коли щось ішло не так. Були гарні часи, були погані, але все одно в кінці маю лише слова подяки.

Бажаю "Динамо" лише перемог, лише перших місць, лише Ліги чемпіонів, лише трофеїв. Я ваш уболівальник до останніх днів моїх, тепер підтримуватиму команду з іншого боку".