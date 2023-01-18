Чемпіон світу у суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) вкотре у своєму стилі зробив випад на адресу чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Британський боксер у день 36-річчя українця (17 січня) кинув йому виклик на бій, висловивши готовність визначити сильнішого в ринзі.

"Тайсон Ф'юрі тут, чемпіон світу за версією WBC, номер один. Усику, я викликаю тебе, середньоваговику.

Я йду за тобою, кролику. Ти знаєш хто я. Я - "Циганський король". Завжди був лише один король. Прийди і візьми", - заявив Ф'юрі.

This is the call out 🗣️ @usykaa . Middleweight.



I AM COMING FOR YOU 🐇 #RunRabbitRun



You know who I am. The Gypsy King. There’s only ever been one 👑



Come get some! #boxing pic.twitter.com/LFrDj9JdKQ — TYSON FURY (@Tyson_Fury) January 17, 2023

Раніше сo-промоутер Ф'юрі Боб Арум заявив, що їх не влаштовує бажання Усика поділити гонорари від потенційного бою у пропорції 50 на 50.