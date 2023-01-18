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Ф'юрі вкотре звернувся до Усика

"Іду за тобою, кролику".

Ф'юрі вкотре звернувся до Усика
Тайсон Ф'юрі
Фото: EPAUPG

Чемпіон світу у суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) вкотре у своєму стилі зробив випад на адресу чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Британський боксер у день 36-річчя українця (17 січня) кинув йому виклик на бій, висловивши готовність визначити сильнішого в ринзі.

"Тайсон Ф'юрі тут, чемпіон світу за версією WBC, номер один. Усику, я викликаю тебе, середньоваговику.

Я йду за тобою, кролику. Ти знаєш хто я. Я - "Циганський король". Завжди був лише один король. Прийди і візьми", - заявив Ф'юрі.

Раніше сo-промоутер Ф'юрі Боб Арум заявив, що їх не влаштовує бажання Усика поділити гонорари від потенційного бою у пропорції 50 на 50.

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