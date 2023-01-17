Зінченко увійшов до символічної збірної туру АПЛ за версією WhoScored

Північно-лондонським дербі "Тоттенгем" – "Арсенал" завершувався 20 тур Англійської прем'єр-ліги.

"Каноніри", за яких виступає Олександр Зінченко, здобули заслужену перемогу (2:0) і зміцнили до 8 очок своє лідерство у турнірній таблиці.

Українець провів на полі 85 хвилин і був одним із найкращих у складі своєї команди.

Зінченко, з оцінкою 7,4 бали, увійшов до символічної збірної туру АПЛ за версією WhoScored.

Додамо, що компанію Олександру склав Макс Кілман, англійський центрбек "Вулвергемптона" українського походження.