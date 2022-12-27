Англійська прем'єр-ліга першою з топ-ліг Європи рестартанула після закінчення Чемпіонату світу-2022 у Катарі.

Зокрема, у 17 турі лідер чемпіонату "Арсенал" у лондонському дербі приймав "Вест Гем" та здобув вольову перемогу – 3:1.

"Каноніри" першими пропустили, але у другому таймі зуміли відповісти трьома "сухими" голами.

Зазначимо, що у складі господарів на полі після тривалої перерви, спричиненої травмою, з'явився Олександр Зінченко.

Українець відіграв останні 20 хвилин.

Завдяки цій перемозі підопічні Мікеля Артети зміцнили своє лідируюче становище у турнірній таблиці і, незважаючи на те, що до Нового року буде зіграно ще один тур, завершать 2022 рік на першому місці в АПЛ.

Огляд матчу "Арсенал" - "Вест Гем".