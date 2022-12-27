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ФБУ дискваліфікувала на 5 матчів головного тренера БК "Дніпро"

А клуб оштрафовано.

ФБУ дискваліфікувала на 5 матчів головного тренера БК "Дніпро"
Володимир Коваль
Фото: ФБУ

Директорат Федерації баскетболу України ухвалив рішення щодо скандального матчу 

регулярного чемпіонату Суперліги між "Дніпром" та "Політехнікою-Галичиною", проведений у Львові, повідомляє пресслужба ФБУ.

  • Усунути головного тренера "Дніпра" Володимира Коваля на п'ять матчів;
  • Застосувати до клубу штрафні санкції у розмірі 60 тисяч гривень.

У разі повторення БК "Дніпро" може бути знято з чемпіонату.

Нагадаємо, т

ренерський штаб "Дніпра" за 18 секунд до кінця матчу повів команду з майданчика, пославшись на необ'єктивне суддівство.

На момент зупинки матчу гості програвали 68:70 та вводили м'яч в гру.

Пізніше "Дніпру" було зараховано технічну поразку - 0:20.

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