ФБУ дискваліфікувала на 5 матчів головного тренера БК "Дніпро"

Директорат Федерації баскетболу України ухвалив рішення щодо скандального матчу

регулярного чемпіонату Суперліги між "Дніпром" та "Політехнікою-Галичиною", проведений у Львові, повідомляє пресслужба ФБУ.

Усунути головного тренера "Дніпра" Володимира Коваля на п'ять матчів;

Застосувати до клубу штрафні санкції у розмірі 60 тисяч гривень.

У разі повторення БК "Дніпро" може бути знято з чемпіонату.

Нагадаємо, т

ренерський штаб "Дніпра" за 18 секунд до кінця матчу повів команду з майданчика, пославшись на необ'єктивне суддівство.

На момент зупинки матчу гості програвали 68:70 та вводили м'яч в гру.

Пізніше "Дніпру" було зараховано технічну поразку - 0:20.