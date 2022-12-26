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ФІФА вбиває український футбол, - генеральний директор "Шахтаря"

Палкін звинуватив Міжнародну федерацію футболу в помилкових, на його думку. діях.

ФІФА вбиває український футбол, - генеральний директор "Шахтаря"
Сергій Палкін
Фото: Трибуна

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін прокоментував позовну заяву проти ФІФА, яку подав донецький клуб до Спортивного арбітражного суду (CAS) у Лозанні.

"Іноземці становили половину нашої команди, але ФІФА дозволила їм піти. Як можна при цьому залишатись конкурентоспроможними? Як ми могли вижити? ФІФА не може втручатися у договірні відносини, стороною яких вона не є. У цій ситуації вони мають підтримувати українські клуби, бо ми воюємо, бо маємо багато проблем. 

Нам потрібна допомога. Натомість сталося те, що вони дозволили піти нашим гравцям і все. Вони завжди кажуть, що ми одна футбольна сім'я, а з іншого боку вбивають український футбол", - цетує коментар Палкіна Forbes.

Нагадаємо, цього тижня в CAS починається розгляд позову "Шахтаря" проти ФІФА. "Гірники" звернулися до міжнародної інстанції через рішення ФІФА дозволити іноземним гравцям призупиняти контракти з українськими клубами до літа 2023 року через повномасштабне вторгнення російських військ на територію України.

"Шахтар" вимагає скасувати рішення ФІФА, а також зобов’язати Міжнародну федерацію футболу відшкодувати збитки у розмірі 50 мільйонів євро.

Раніше Палкін розкритикував ФІФА за продовження співпраці з Росією.

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