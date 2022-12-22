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Україна посилила позицію в оновленому рейтингу ФІФА

Вийшов перший рейтинг після закінчення ЧС-2022.

Україна посилила позицію в оновленому рейтингу ФІФА
Фото: EPA/UPG

По завершенню Чемпіонату світу-2022 у Катарі Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оновила рейтинг національних збірних.

Збірна України покращила на один рядок свою позицію, і тепер вона 26-та.

Лідером рейтингу є національна команда Бразилії, яка вилетіла на стадії чвертьфіналу. Друге місце посідає чинний чемпіон світу збірна Аргентини. Трійку найкращих замикає фіналіст Мундіалю у Катарі збірна Франції.

Примітно, що збірна Марокко, яка посіла четверте місце, стала взлетіа на 11-у позицію, набравши понад 100 балів за турнір.

Додамо, що серед європейських збірних Україна перебуває на 14 позиції.

Суперники збірної України у відбірному турнірі Євро-2024 посідають такі місця: Англія — 5, Італія — 8 , Північна Македонія — 65, Мальта — 167.

Рейтинг ФІФА.

  1. Бразилія – 1840,7 (-0,53)
  2. Аргентина - 1838, 38 (+64,5)
  3. Франція - 1823,39 (+63,61)
  4. Бельгія - 1781,3 (-35,41)
  5. Англія - 1774,19 (+45,72)
  6. Нідерланди – 1740,92 (+46,41)
  7. Хорватія – 1727,62 (+81,98)
  8. Італія – 1723,56 (-2,58)
  9. Португалія – 1702,54 (+25,98)
  10. Іспанія - 1692,71 (-22,51).

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  • 26. Україна - 1536,99 (0,00).
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