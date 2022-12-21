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Збірна України увійшла до топ-8 на чемпіонаті Європи з бадмінтону та побореться за медалі

Українці можуть зачепитися за призи.

Збірна України увійшла до топ-8 на чемпіонаті Європи з бадмінтону та побореться за медалі
Фото: Badminton Europe

Збірна України з бадмінтону у французькому Ер-сюр-ла-Ліс сенсаційно виграла свою кваліфікаційну групу та потрапила у вісімку найкращих, яка розіграє медалі чемпіонату Європи серед змішаних пар, інформує sport.ua.

У відбірному турнірі українці по черзі обіграли команди Гренландії та Угорщини (по – 5:0), а потім узяли гору над командою Іспанії на чолі з олімпійською чемпіонкою Кароліною Марін – 3:2.

Свій внесок в історичний результат української команди зробили Данило Боснюк, Марія Столяренко, Поліна Бугрова, Єлизавета Жарка, Ганна Михалькова, Олександр Шмундяк, Гліб Бекетов, Михайло Махновський, Поліна Ткач та В'ячеслав Яковлєв.

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