Збірна України увійшла до топ-8 на чемпіонаті Європи з бадмінтону та побореться за медалі

Збірна України з бадмінтону у французькому Ер-сюр-ла-Ліс сенсаційно виграла свою кваліфікаційну групу та потрапила у вісімку найкращих, яка розіграє медалі чемпіонату Європи серед змішаних пар, інформує sport.ua.

У відбірному турнірі українці по черзі обіграли команди Гренландії та Угорщини (по – 5:0), а потім узяли гору над командою Іспанії на чолі з олімпійською чемпіонкою Кароліною Марін – 3:2.

Свій внесок в історичний результат української команди зробили Данило Боснюк, Марія Столяренко, Поліна Бугрова, Єлизавета Жарка, Ганна Михалькова, Олександр Шмундяк, Гліб Бекетов, Михайло Махновський, Поліна Ткач та В'ячеслав Яковлєв.