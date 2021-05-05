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Призер Чемпіонату Європи з бадмінтону заразився в Києві COVID-19 і орендував літак для повернення на батьківщину

Віктор Аксельсен мав грати у фіналі.

Призер Чемпіонату Європи з бадмінтону заразився в Києві COVID-19 і орендував літак для повернення на батьківщину
Фото: Facebook

Друга ракетка світу з бадмінтону данець Віктор Аксельсен після виграного півфіналу Чемпіонату Європи в Києві здав позитивний тест на COVID-19 і замість захисту титулу у фіналі орендував літак, спеціальну капсулу і медбригаду, щоб повернутися на батьківщину.

"Я перебував в ізоляції у своєму готельному номері, і в мене були дуже легкі симптоми. Поговоривши з моєю командою і кілька разів обдумавши ситуацію, я найняв літак швидкої допомоги з найвищими стандартами безпеки та медичними стандартами, щоб повернутися додому, в Данію", - написав Аксельсен у Facebook.

Бадмінтоніст докладно описав свій шлях.

"Мене доставили з готелю на машині швидкої допомоги, потім літаком і, нарешті, ще однією машиною швидкої допомоги. У польоті я був в ізольованій камері IsoArk N36-7. Під час усього шляху в Данію мене супроводжувала медична бригада".

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