Фото: EPA/UPG Олександр Зінченко в бойовому гопаці зупиняє Анхеля Ді Марію

"Манчестер Сіті" за рахунок дубля Ріяда Махреза здобув перемогу над ПСЖ і в повторному півфінальному матчі Ліги чемпіонів (2:0) уперше в історії вийшов у фінал головного європейського клубного турніру.

Успіх на "Етіхаді" продовжив переможну серію підопічних Хосепа Гвардіоли в ЛЧ до семи матчів поспіль, що є рекордом серед англійських клубів.

7 - Manchester City have won their last seven UEFA Champions League matches; the longest ever winning run by an English team in European Cup/Champions League history. Historic. pic.twitter.com/zpfRj8kLjC — OptaJoe (@OptaJoe) May 4, 2021

Усього в рамках нинішнього розіграшу ЛЧ "містяни" виграли 11 матчів, що також є рекордом англійських клубів.

11 - Manchester City the first English side to win 11 games in a single European Cup/Champions League campaign. They are one win off equalling the record of 12 wins by Real Madrid in 2001-02. Power. #MCFC @ManCity@oilysailor looks back at the game last night for @OptaAnalyst ⬇️ — OptaJoe (@OptaJoe) May 5, 2021

Суперник МС по фіналу визначиться сьогодні в Лондоні в матчі "Челсі" - "Реал" (перший поєдинок - 1:1).

Огляд матчу "Манчестер Сіті" - ПСЖ.