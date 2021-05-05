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"Манчестер Сіті" встановив рекорди для англійських команд у Лізі чемпіонів

Манкуніанці обіграли ПСЖ.

Олександр Зінченко в бойовому гопаці зупиняє Анхеля Ді Марію
Фото: EPA/UPG
Олександр Зінченко в бойовому гопаці зупиняє Анхеля Ді Марію

"Манчестер Сіті" за рахунок дубля Ріяда Махреза здобув перемогу над ПСЖ і в повторному півфінальному матчі Ліги чемпіонів (2:0) уперше в історії вийшов у фінал головного європейського клубного турніру.

Успіх на "Етіхаді" продовжив переможну серію підопічних Хосепа Гвардіоли в ЛЧ до семи матчів поспіль, що є рекордом серед англійських клубів.

Усього в рамках нинішнього розіграшу ЛЧ "містяни" виграли 11 матчів, що також є рекордом англійських клубів.

Суперник МС по фіналу визначиться сьогодні в Лондоні в матчі "Челсі" - "Реал" (перший поєдинок - 1:1).

Огляд матчу "Манчестер Сіті" - ПСЖ.

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