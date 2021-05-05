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В Українській прем'єр-лізі чергове звільнення головного тренера

"Олімпік" попрощався з Юрієм Калитвинцевим.

Юрій Калитвинцев
Фото: "Олімпік"
Юрій Калитвинцев

"Олімпік" розірвав контракт із головним тренером Юрієм Калитвинцевим, повідомляє клубна пресслужба.

Контракт розірвано за згодою сторін, наголошено в заяві.

Разом із Калитвинцевим "Олімпік" покинув його тренерський штаб.

52-річний Калитвинцев очолив "Олімпік" у лютому. Під його керівництвом команда набрала лише 4 очки в десяти матчах (одна перемога) і опустилася на передостанній, 13-й рядок у турнірній таблиці.

"Олімпік" уже оголосив ім'я нового головного тренера. Це Роман Санжар, повідомляє офіційний сайт клубу.

Роман Санжар
Фото: "Олімпік"
Роман Санжар

Контракт розрахований на два роки.

Санжар уже очолював команду у 2013-18 роках і вивів її в УПЛ за підсумками першого сезону роботи.

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