У центральному підсумковому матчі 35-го туру французької Ліги 1 зустрічалися сусіди по турнірній таблиці - "Монако" і "Ліон" (третє і четверте місця відповідно).
Поєдинок у Монако видався на диво бойовим і драматичним.
Рахунок відкрили господарі - на 25-й хвилині Кевін Фолланд утік на рандеву з голкіпером Ентоні Лопешем і холоднокровно його переграв - 1:0.
У дебюті другого тайму Мемфіс Депай продемонстрував індивідуальну майстерність і відновив статус-кво.
На 70-й хвилині гості залишилися в меншості, що не завадило "Ліону" через 6 хвилин уперше в матчі вийти вперед - 1:2.
На 86-й хвилині Віссам Бен Єддер з пенальті зрівняв рахунок - 2:2.
Однак останнє слово залишилося за "Ліоном". На 89-й хвилині Раяну Шеркі знадобилася лише хвилина після виходу на поле, щоб забити гол - 2:3.
Огляд матчу "Монако" - "Ліон".
Таким чином, "Ліон" витиснув "Монако" з чемпіонської гонки - за три тури до фінішу "Лілль" продовжує очолювати пелотон (76 очок), на очко відстає ПСЖ.
71 очко залишилося в активі у монегасків, до яких на бал наблизився "Ліон".
Після закінчення зустрічі команди влаштували масову бійку. Відтак арбітр показав чотири червоні картки - по дві кожній команді. Причини конфлікту наразі невідомі.