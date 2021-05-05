Фото: EPA/UPG "Монако" - "Ліон"

У центральному підсумковому матчі 35-го туру французької Ліги 1 зустрічалися сусіди по турнірній таблиці - "Монако" і "Ліон" (третє і четверте місця відповідно).

Поєдинок у Монако видався на диво бойовим і драматичним.

Рахунок відкрили господарі - на 25-й хвилині Кевін Фолланд утік на рандеву з голкіпером Ентоні Лопешем і холоднокровно його переграв - 1:0.

У дебюті другого тайму Мемфіс Депай продемонстрував індивідуальну майстерність і відновив статус-кво.

На 70-й хвилині гості залишилися в меншості, що не завадило "Ліону" через 6 хвилин уперше в матчі вийти вперед - 1:2.

На 86-й хвилині Віссам Бен Єддер з пенальті зрівняв рахунок - 2:2.

Однак останнє слово залишилося за "Ліоном". На 89-й хвилині Раяну Шеркі знадобилася лише хвилина після виходу на поле, щоб забити гол - 2:3.

Огляд матчу "Монако" - "Ліон".

Таким чином, "Ліон" витиснув "Монако" з чемпіонської гонки - за три тури до фінішу "Лілль" продовжує очолювати пелотон (76 очок), на очко відстає ПСЖ.

71 очко залишилося в активі у монегасків, до яких на бал наблизився "Ліон".

Після закінчення зустрічі команди влаштували масову бійку. Відтак арбітр показав чотири червоні картки - по дві кожній команді. Причини конфлікту наразі невідомі.