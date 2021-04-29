Мбаппе встановив особистий антирекорд у Лізі чемпіонів

Фото: EPA/UPG Кіліан Мбаппе

Напередодні "Парі Сен-Жермен" поступився на "Парк-де-Пренс" "Манчестеру Сіті" в першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів - 1:2 - й ускладнив собі як мінімум повторення торішнього результату - виходу у фінал.

Цей матч видався аж ніяк не блискучим для 22-річного форварда парижан Кіліана Мбаппе, який уперше у своїй кар'єрі не зумів бодай раз пробити по воротах за весь матч Ліги чемпіонів.

Відзначимо, що враховуються тільки ті поєдинки, де Мбаппе вийшов на поле в стартовому складі і провів усі 90 хвилин, як це було в матчі проти "містян".