У Парижі пройшов перший півфінальний матч Ліги чемпіонів між "Парі Сен-Жерменом" і "Манчестером Сіті".

Матч завершився поразкою господарів - 1:2.

У першому таймі домінували підлеглі Маурісіо Почеттіно. Завдавши по воротах суперника в чотири рази більше ударів (9 проти двох), футболісти ПСЖ заслужено повели в рахунку. Розіграш кутового завершився прицільним ударом головою капітана команди Маркіньоса - 1:0.

Однак у другому таймі картина радикально змінилася.

Усі стали свідками звичного "МанСіті". Гості заволоділи м'ячем і закрили господарів на їхній половині поля. При цьому володіння м'ячем не було заради володіння. "Містяни" гостріше заграли поблизу чужого штрафного майданчика.

Але до появи на полі Олександра Зінченка на 61-й хвилині всі зусилля однаково були безрезультатними. Уже через три хвилини українець віддав свій фірмовий короткий пас на Кевіна Де Брейне, який і став гольовим - 1:1.

Ще через 7 хвилин Ріяд Махрез прошив стінку, реалізував штрафний і вперше в матчі вивів гостей уперед - 1:2.

На 77-й хвилині господарі залишилися в меншості за грубий фол Ідріса Геє на Ілкаї Гюндогані, і питання про переможця зустрічі зникло.

Через тиждень команди зустрінуться знову, але парижанам доведеться докласти масу зусиль, щоб здобути потрібний для себе результат на "Етіхаді".

Щодо Зінченка, то пів години на полі виявилося досить, щоб отримати найвищу оцінку від авторитетного статистичного порталу WhoScored серед захисників МС.

Огляд матчу ПСЖ – "Манчестер Сіті".