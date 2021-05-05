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Арбітр півфіналу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" - ПСЖ грубо послав гравця парижан під час матчу

Півзахисник ПСЖ Андер Еррера стверджує, що Бьорн Кюйперс образив Леандро Паредеса.

Арбітр півфіналу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" - ПСЖ грубо послав гравця парижан під час матчу
Гравці ПСЖ сперечаються з Бьорном Кюйперсом
Фото: EPA/UPG

Напередодні "Манчестер Сіті" і ПСЖ з'ясовували, хто стане першим фіналістом Ліги чемпіонів - пощастило англійському клубу.

Гра була емоційною для всіх дійових осіб, включно з арбітром Бьорном Кюйперсом.

Зокрема, півзахисник ПСЖ Андер Еррера розповів про епізод за участю нідерландського рефері.

Іспанець стверджує, що Кюйперс образив його одноклубника Леандро Паредеса.

"Усі кажуть, що арбітрів необхідно поважати. Але в матчі з "Манчестером Сіті" суддя сказав Паредесу: "Пішов ти..." Якби таке сказав хтось із футболістів, то його дискваліфікували б на 3-4 матчі", - цитує Ерреру sport.ua з посиланням на RMC.

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