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Геннадій Лисенчук став сьомим володарем ордену “Легенда українського футболу”

Нещодавно він відзначив свій 75-й ювілей.

Геннадій Лисенчук став сьомим володарем ордену “Легенда українського футболу”
Фото: УАФ

Колишнього тренера збірної України з футзалу Геннадія Лисенчука нагороджено орденом “Легенда українського футболу”, повідомляє sportarena.com.

75-річний фахівець очолював національні збірні з футзалу з 1994 по 2012 роки. На чолі "синьо-жовтих" Лисенчук став чемпіоном Європи (1998) та чемпіоном світу (1996) серед молодіжних команд.

Також з головною збірною країни Лисенчук брав участь на світових та європейських першостях. З українською командою коуч двічі став віце-чемпіоном Європи, а 1996 року увійшов до четвірки найкращих на чемпіонаті світу.

Нагадаємо, що “Легендами українського футболу” є Андрій Біба, Валерій Поркуян, Йожеф Сабо, Олег Блохін, Ігор Бєланов та Андрій Шевченко.

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