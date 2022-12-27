Українська спортивна преса назвала найкращого спортсмена року

Асоціація спортивних журналістів України склала рейтинг найкращих українських атлетів року.
Рейтинг очолив срібний призер зимової Олімпіади-2022 у Пекіні з фрістайлу Олександр Абраменко.
У голосуванні Абраменко на 12 балів обійшов чемпіонку Європи та призера чемпіонату світу з легкої атлетики Ярославу Магучих, яка, згідно з регламентом, визнана найкращою спортсменкою року.
Зазначимо, що найкращий спортсмен року в Україні визначався голосуванням 12 авторитетних спортивних журналістів. Вони обирали 10 спортсменів, яким виставляли бали від 1 до 10.
Топ-10 найкращих атлетів.
- Олександр Абраменко – 98 балів (8 перших місць, 1 друге) – фрістайл
- Ярослава Магучих – 86 балів (1 перше місце, 4 других, 3 – треті) – стрибки у висоту
- Людмила Лузан – 79 (1/3/0) – веслування на каное
- Олександр Усик – 73 (2/2/2) - бокс
- Андрій Проценко – 60 (0/1/1) – стрибки у висоту
- Олексій Новіков – 46 (0/1/2) – стронгмен
- Сестри Олексіїви – 43 (0/0/2) – синхронне плавання
- Павло Коростильов – 39 (0/0/1) – стрільба
- Михайло Романчук – 38 - плавання
- Олексій Середа – 36 – стрибки у воду.