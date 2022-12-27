Українська спортивна преса назвала найкращого спортсмена року

Абраменко – найкращий спортсмен року в Україні, а Магучих – найкраща атлетка.

Асоціація спортивних журналістів України склала рейтинг найкращих українських атлетів року.

Рейтинг очолив срібний призер зимової Олімпіади-2022 у Пекіні з фрістайлу Олександр Абраменко.

У голосуванні Абраменко на 12 балів обійшов чемпіонку Європи та призера чемпіонату світу з легкої атлетики Ярославу Магучих, яка, згідно з регламентом, визнана найкращою спортсменкою року.

Зазначимо, що найкращий спортсмен року в Україні визначався голосуванням 12 авторитетних спортивних журналістів. Вони обирали 10 спортсменів, яким виставляли бали від 1 до 10.

Топ-10 найкращих атлетів.