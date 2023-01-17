У команді Ф'юрі не хочуть ділити з Усиком гонорар порівну, якщо бій буде на "Вемблі"

Co-промоутер чемпіона світу у суперважкій вазі за версією WBC Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) Боб Арум заявив, що їх не влаштовує бажання чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександра Усика (20-0, 13 КО) поділити гонорари у пропорції 50 на 50.

"Всі згодні, що якщо буде щось реальне щодо Саудівської Аравії, то поєдинок пройде там. А якщо ні – проведемо його на "Вемблі".

Боксери погодились на цей поєдинок. Говорив із Френком Ворреном (також со-промоутер Ф'юрі, - прим. LB.ua), вони повинні цього тижня представити свою пропозицію, і ми її отримаємо, вірю в це. Якщо ні – буде "Вемблі", - заявив Арум в інтерв'ю BoxingScene.

"І нам ще треба обговорити розподіл доходів. Усик хоче 50 на 50, але це неправильно, якщо поєдинок пройде на "Вемблі". Буде 95 тисяч британців на трибунах та багато грошей від переглядів за підписками. Тому Тайсон заслуговує на левову частку.

Але якщо буде Саудівська Аравія, то все інакше, оскільки вони укладають угоди з кожним із боксерів. Цього тижня вони мають вийти із пропозицією. Вірю, що ми його побачимо; пропозиції від них були і раніше", - зазначив функціонер.