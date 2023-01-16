Ахметов висловився про трансфер Мудрика в "Челсі"

Президент "Шахтаря" Рінат Ахметов прокоментував продаж вінгера "гірників" Михайла Мудрика у "Челсі".

"У мене подвійні почуття: для того, щоб вигравати європейські трофеї, я таких футболістів, як Мудрік, маю запрошувати до нашого клубу, нашого українського чемпіонату, а не проводжати їх у кращі чемпіонати та кращі клуби світу.

Але я переконаний, що Михайло своєю швидкістю, своєю технікою, своєю яскравою гарною грою завоює пошану, симпатію та любов усіх поціновувачів світового футболу", - цитує Ахметова клубна пресслужба. Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, Мудрик є вихованцем "Шахтаря". Гравець прийшов до Академії "гірників" у 2016 році, а восени 2018-го у віці 17 років дебютував у складі першої команди. Загалом він відіграв за "оранжево-чорних" 44 матчі, забив 12 м’ячів і зробив 17 результативних передач, разом з командою ставав володарем Суперкубка України (2021). Уболівальники двічі поспіль визнавали Михайла найкращим гравцем року в "Шахтарі" (2021, 2022).