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Мудрик підписав контракт із "Челсі"

"Пенсіонери" перехопили українця в "Арсеналу".

"Челсі" офіційно оголосив про покупку вінгера "Шахтаря" та збірної України Михайла Мудрика.

Сума операції склала 100 млн євро (88.6 млн. фунтів), включаючи 70 млн євро (62 млн. фунтів) в якості гарантованої суми і 30 млн євро (33, 9 млн фунтів) - бонуси.

Михайло уклав з "Челсі" контракт на вісім з половиною років - аж до червня 2031 року.

Цього сезону Мудрик забив 7 голів і віддав стільки ж результативних передач у 12 матчах української першості. Також Михайло тричі відзначився у Лізі чемпіонів.

Усього за "Шахтар" Мудрик провів 44 матчі у всіх турнірах. У футболці донецького клубу він забив 12 голів і віддав 17 асистів.

"Я так радий перейти в "Челсі". Це величезний клуб, чудова ліга і дуже привабливий проект для мене на даній стадії моєї кар'єри. Я передчуваю знайомство зі своїми новими партнерами по команді, і мені не терпиться почати працювати і вчитися у Грема Поттера і його штабу", — заявив українець у своєму першому інтерв'ю як гравця лондонського клубу.

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