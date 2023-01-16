Мудрик підписав контракт із "Челсі"

"Челсі" офіційно оголосив про покупку вінгера "Шахтаря" та збірної України Михайла Мудрика. Mykhailo Mudryk has finalised his move from Shakhtar Donetsk after agreeing personal terms with the Blues. 🤝 — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 15, 2023

Сума операції склала 100 млн євро (88.6 млн. фунтів), включаючи 70 млн євро (62 млн. фунтів) в якості гарантованої суми і 30 млн євро (33, 9 млн фунтів) - бонуси.

Михайло уклав з "Челсі" контракт на вісім з половиною років - аж до червня 2031 року.

Цього сезону Мудрик забив 7 голів і віддав стільки ж результативних передач у 12 матчах української першості. Також Михайло тричі відзначився у Лізі чемпіонів.

Усього за "Шахтар" Мудрик провів 44 матчі у всіх турнірах. У футболці донецького клубу він забив 12 голів і віддав 17 асистів.

"Я так радий перейти в "Челсі". Це величезний клуб, чудова ліга і дуже привабливий проект для мене на даній стадії моєї кар'єри. Я передчуваю знайомство зі своїми новими партнерами по команді, і мені не терпиться почати працювати і вчитися у Грема Поттера і його штабу", — заявив українець у своєму першому інтерв'ю як гравця лондонського клубу.