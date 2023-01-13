НОК офіційно затвердив відставку Беленюка та Шевченка, а також виключив Суркіса та Шуфрича

Національний олімпійський комітет (НОК) України ухвалив рішення щодо відставки кількох функціонерів, яких обрали на період 2022-2026 років, повідомляє isport.ua.

Під час Генеральної асамблеї НОК офіційно ухвалив рішення про ухвалення відставки Жана Беленюка, Георгія Зубка, Євгена Проніна та Андрія Шевченка.

У голосуванні взяли участь 107 осіб, з яких 100 проголосували за, 1 особа – проти, а шестеро утрималися.

Крім того, НОК ухвалив рішення про відставку Григорія Суркіса, Нестора Шуфрича, Андрія Кожем'якіна.

Нагадаємо, що Беленюк, Шевченко, Зубко та Пронін вийшли зі складу НОК після включення Суркіса та Шуфрича до складу комітету.