Рік консенсусу Путіна – Сі. Чому альянс Росії та Китаю провалився
Рік консенсусу Путіна – Сі. Чому альянс Росії та Китаю провалився
Польща готова надати Україні роту танків Leopard, – Дуда
Польща готова надати Україні роту танків Leopard, – Дуда
Правоохоронці розслідують наругу над могилою ексглави УПЦ Володимира (Сабодана) у Києві. Назвали підозрюваних
Правоохоронці розслідують наругу над могилою ексглави УПЦ Володимира (Сабодана) у Києві. Назвали підозрюваних
Родина зниклого в Україні британця оприлюднила заяву
Родина зниклого в Україні британця оприлюднила заяву
Рекордний пакет допомоги від США. Частина перша – БМП і САУ
Рекордний пакет допомоги від США. Частина перша – БМП і САУ
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Зеленський позбавив громадянства Медведчука, Козака, Деркача і Кузьміна
Зеленський позбавив громадянства Медведчука, Козака, Деркача і Кузьміна
ГоловнаСпорт

"Будівельник" здобув дебютну перемогу у другому груповому раунді Кубка Європи ФІБА

Кияни набрали на одне очко більше за суперника.

"Будівельник" здобув дебютну перемогу у другому груповому раунді Кубка Європи ФІБА

У рамках 3-го туру другого раунду групового етапу Кубка Європи FIBA київський "Будівельник" виграв у словацького "Левице" з рахунком 77:76. (25:20, 15:16, 21:22, 16:18).

Зазначимо, що кияни програли три заключні чверті, але все ж таки гандикапа, здобутого в першій 10-хвилинці, виявилося достатньо для перемоги.

Найрезультативнішим гравцем матчу став баскетболіст "Будівника" Джонні Берганемескел – 26 очок, 5 підбирань, 4 асисти за 32.51 хвилину на майданчику.

Кияни здобули першу перемогу після поразок від "Хапоеля Хайфи" та "Кархі Баскет".

За підсумками трьох турів "Будівельник" йде третім у турнірній таблиці.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також