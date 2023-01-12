Кияни набрали на одне очко більше за суперника.

У рамках 3-го туру другого раунду групового етапу Кубка Європи FIBA київський "Будівельник" виграв у словацького "Левице" з рахунком 77:76. (25:20, 15:16, 21:22, 16:18).

Зазначимо, що кияни програли три заключні чверті, але все ж таки гандикапа, здобутого в першій 10-хвилинці, виявилося достатньо для перемоги.

Найрезультативнішим гравцем матчу став баскетболіст "Будівника" Джонні Берганемескел – 26 очок, 5 підбирань, 4 асисти за 32.51 хвилину на майданчику.

Кияни здобули першу перемогу після поразок від "Хапоеля Хайфи" та "Кархі Баскет".

За підсумками трьох турів "Будівельник" йде третім у турнірній таблиці.