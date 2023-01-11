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Фонд Світоліної запустив програму Athlete’s Mental Health

Програма спеціалізуватиметься на дітях.

Фонд Світоліної запустив програму Athlete’s Mental Health
Еліна Світоліна
Фото: btu.org.ua

Колишня перша ракетка України Еліна Світоліна запустила спеціальну програму “Психологічне здоров’я спортсмена” (Athlete’s Mental Health), повідомляє Sportarena.com.

Участь у програмі під егідою благодійного фонду Світоліної зможуть взяти діти віком від 11 до 16 років. Сам курс триватиме три місяці та пройде в режимі онлайн.

Учасники програми працюватимуть як у групах, так і індивідуально. Реєстрація програми відкрита до 25 січня, а подати заявку можна за посиланням.

Світоліна призупинила виступи наприкінці березня, готуючись до народження доньки. Українка втратила звання першої ракетки країни під час своєї відпустки. Зараз Світоліна в рейтингу WTA посідає 236-те місце і вже розпочала тренування.

Еліна є амбасадором платформи UNITED24.

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