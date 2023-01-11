Цуренко та Крутих за крок від основної сітки Australian Open-2023

Леся та Олексій подолали другий раунд кваліфікації.

В австралійському Мельбурні на кортах місцевого спортивного комплексу "Мельбурн-Парк" продовжується кваліфікація першого в сезоні турніру "Великого шолома" - "Australian Open".

Стадію другого раунду успішно подолали перша ракетка України Олексій Крутих та Леся Цуренко.

Олексій у двох сетах обіграв представника Італії Джанлуку Магера - 6:2, 7:6 (7-3).

Ветеран українського тенісу Цуренко у своєму матчі з натуралізованою іспанкою Оленою Большовою мала ще менше проблем – 6:1, 6:2.

За право зіграти в основній сітці турніру Крутих зіграє з американцем Денисом Кудлою, а Леся – із француженкою Леолією Жанжан.

Зустрічі відбудуться завтра.

Нагадаємо, у другий раунд кваліфікації також вийшли Катаріна Завацька та Дар'я Снігур.

Їхні поєдинки пройдуть сьогодні.