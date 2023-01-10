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"Левські" планує зіграти спаринги проти російських клубів у формі кольору прапора України

Болгарський клуб вирішив підтримати нашу країну.

"Левські" планує зіграти спаринги проти російських клубів у формі кольору прапора України
"Левські"
Фото: sportal.bg

Болгарський футбольний клуб "Левські" планує зіграти спаринги проти російських клубів на зимовому зборі у Дубаї у формі кольорів прапора України, повідомляє Sportarena.com.

Гравці можуть вийти у синіх футболках та жовтих шортах, хоча традиційно форма "Левські" – повністю синя.

Цей крок "Левськи" не лише підтримка України, а й спроба згладити конфлікт із фанатами, які незадоволені тим, що клуб вирішив зіграти проти російських клубів.

Також у болгарському клубі розглядають вихід на поле із прапорами України перед матчами з росіянами. На зборі "Левські" заплановано три спаринги проти клубів з РФ – "Краснодара", "Спартака" та "Уралу".

Після першої частини чемпіонату Болгарії "Левські" посідає 6-е місце. Клуб відстав від лідера – столичного ЦСКА на 14 очок.

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