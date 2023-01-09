Костюк зробила широкий крок до першої півсотні, а Ястремська знову увійшла до сотні рейтингу WTA

Сьогодні було опубліковано оновлений рейтинг Жіночої тенісної асоціації (WTA).

У топ-10 відбулася лише одна зміна. На десяте місце піднялася американка Медісон Кіз, яка обійшла румунку Сімону Халеп.

Першою ракеткою світу з великим відривом залишається полячка Іга Швьонтек.

Рейтинг українських тенісисток, як і раніше, очолює Ангеліна Калініна, яка, проте, одну позицію у світовому рейтингу втратила.

Широкий крок їй назустріч зробила Марта Костюк, яка переступила одразу 12 позицій.

Зазначимо також повернення до першої сотні Даяни Ястремської.

Цікаво, що інші українські тенісистки, за винятком Дар'і Снігур, покращили свої місця.

Рейтинг WTA від 9 січня:

(1). Іга Швентек (Польща) - 11025 (2). Онс Жабер (Туніс) - 5180 (3). Джессіка Пегула (США) – 5000 (4). Каролін Гарсія (Франція) - 4415 (5). Аріна Соболенко (нейтральний статус) – 4340 (6.) Марія Саккарі (Греція) – 3921 (7.) Корі Гауф (США) - 3871 (8.) Дарія Касаткіна (нейтральний статус) – 3380 (9). Вероніка Кудерметова (нейтральний статус) – 2715 (10). Медісон Кіз (США) - 2597.

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