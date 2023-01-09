Проблемою зі здоров'ям у лідерів наставник пояснив провальний виступ чоловічої збірної України з біатлону на етапі КС у Паклюці

Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра прокоментував черговий невиразний виступ своїх підопічних на четвертому етапі Кубка світу у Поклюці.

"Складна ситуація у нашій команді через проблеми зі здоров'ям у лідерів. А ті, хто може показувати себе, не використовують свої можливості.

Можу сказати, що у цьому Кубку задоволений лише виступом Артема Тищенка, який у спринті і сьогодні в естафеті допоміг зробити добрий результат. Щодо інших, то важко знайти позитив.

Впевнений, що підтвердиться правило, що на першому старті після Нового року нам не вдається так, як ми хотіли. Форма покращуватиметься до чемпіонату Європи, де у нас буде Прима та Дудченко. А на чемпіонаті світу буде і Підручний", – цитує 61-річного словацького фахівця suspilne.media. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

"На наступному етапі в Рупольдингу в індивідуальній гонці Артем та Антон не братимуть участі. Вони переїжджають сьогодні в Обертіллі, де готуватимуться. А якщо все буде гаразд, я дуже хочу, щоб вони стартували там в естафеті. Розраховую на Дудченка та Приму там.

Щоб побачити всіх кандидатів на чемпіонаті Європи, говоритиму з тренером команди "Б" Ігорем Ященком. Найімовірніше, в індивідуальних гонках у Рупольдингу стартуватиме і Денис Насико", - зазначив Санітра.