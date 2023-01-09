Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Президент призупинив громадянство 13 представників шести єпархій УПЦ МП (повний список), - джерела
Президент призупинив громадянство 13 представників шести єпархій УПЦ МП (повний список), - джерела
Обмін полоненими: вдалося звільнити ще 50 українських військових
Обмін полоненими: вдалося звільнити ще 50 українських військових
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Марія Грищенко: «Хто та коли повернеться в Україну? Це питання надовго лишиться великим викликом»
Марія Грищенко: «Хто та коли повернеться в Україну? Це питання надовго лишиться великим викликом»
Президент України призупинив громадянство 13 священників УПЦ МП, - джерела
Президент України призупинив громадянство 13 священників УПЦ МП, - джерела
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Євгенія Кравчук: “Повернути Україні Нижню лавру і Почаїв допоможе розслідування будівництв на їхній території”
Євгенія Кравчук: “Повернути Україні Нижню лавру і Почаїв допоможе розслідування будівництв на їхній території”
ГоловнаСпорт

Проблемою зі здоров'ям у лідерів наставник пояснив провальний виступ чоловічої збірної України з біатлону на етапі КС у Паклюці

Санітра анонсував зміни у складі на наступний етап.

Проблемою зі здоров'ям у лідерів наставник пояснив провальний виступ чоловічої збірної України з біатлону на етапі КС у Паклюці
Юрай Санітр
Фото: biathlon.com.ua

Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра прокоментував черговий невиразний виступ своїх підопічних на четвертому етапі Кубка світу у Поклюці.

"Складна ситуація у нашій команді через проблеми зі здоров'ям у лідерів. А ті, хто може показувати себе, не використовують свої можливості.

Можу сказати, що у цьому Кубку задоволений лише виступом Артема Тищенка, який у спринті і сьогодні в естафеті допоміг зробити добрий результат. Щодо інших, то важко знайти позитив.

Впевнений, що підтвердиться правило, що на першому старті після Нового року нам не вдається так, як ми хотіли. Форма покращуватиметься до чемпіонату Європи, де у нас буде Прима та Дудченко. А на чемпіонаті світу буде і Підручний", – цитує 61-річного словацького фахівця suspilne.media.

"На наступному етапі в Рупольдингу в індивідуальній гонці Артем та Антон не братимуть участі. Вони переїжджають сьогодні в Обертіллі, де готуватимуться. А якщо все буде гаразд, я дуже хочу, щоб вони стартували там в естафеті. Розраховую на Дудченка та Приму там.

Щоб побачити всіх кандидатів на чемпіонаті Європи, говоритиму з тренером команди "Б" Ігорем Ященком. Найімовірніше, в індивідуальних гонках у Рупольдингу стартуватиме і Денис Насико", - зазначив Санітра.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також