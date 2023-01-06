Тренер жіночої збірної України з біатлону прокоментував першу у 2023 році гонку Кубка світу

Джима з найкращим результатом українок у сезоні завершила спринт у Поклюці.

Тренер жіночої збірної України з біатлону Олександр Кравченко висловився про виступ своїх підопічних у спринті на четвертому етапі Кубка світу, який стартував напередодні в словенській Поклюці.

"Юлія Джима зараз продемонструвала свій максимум, тому що вона ще функціонально не дуже готова. Поки що не відійшла від хвороби. А так досить вдалий виступ у Юлі", - зазначив Кравченко.

"Непогано пробігла й Настя Меркушина. Трохи ще важкувато – функціональний стан не дуже задовільний. Але гадаю, що буде добре. Блашко протягом першої половини гонки виглядала зовсім непогано. Але друга половина, фінішне коло, програла дуже багато.

Олена Білосюк ще не зовсім одужала. Тому ми її не ставили на гонку", – підсумував виступ українок їхній наставник.

Нагадаємо, переможницею в першій у 2023 році гонці стала шведська біатлоністка Ельвіра Еберґ, яка не припустилася жодного промаху на двох вогневих рубежах та на 6,9 секунди випередила лідерку загального заліку Кубка світу Жулію Сімон із Франції. Замкнула п’єдестал також із ідеальною стрільбою італійка Доротея Вірер (+18,7).

Юлія Джима (+1:04,8), не припустившись жодного промаху, фінішувала 19-ою, що стало найкращим результатом українок у особистих стартах цього сезону.

Також в очки з одним промахом потрапила Анастасія Меркушина (+1:51,6), яка завершила гонку 38-ю. Окрім того, у гонку переслідування пройшла Дар'я Блашко (+2:01,9), яка посіла 46-е місце.

Результати спринтерської гонки:

Ельвіра Еберґ (Швеція, 0+0) 20:25,2 Жулія Сімон (Франція, 0+0) +6,2 Доротея Вірер (Італія, 0+0) +18,7.

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