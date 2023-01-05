П'ятиразовий володар Кубка Стенлі приєднався до фонду “Українська хокейна мрія”

5-разовий переможець Кубка Стенлі клуб "Едмонтон Ойлерз" спільно з Community Foundation оголосили про співпрацю з фондом "Українська хокейна мрія" та Canada-Ukraine Foundation, повідомляє Sportarena.com.

В рамках матчу регулярного чемпіонату НХЛ між "Ойлерз" та "Нью-Йорк Айлендерс" (6 січня) відбудеться низка заходів, присвячених Україні. Також матч пройде під гаслом “Stand With Ukraine”.

Крім того, клуб проведе спеціальну лотерею, яка буде спрямована на підтримку фонду, а також на покриття гуманітарних проблем українського народу.

Зазначимо, що керівництво "Ойлерз" підтримало і допомогло в розміщенні студентської збірної України з хокею, яка зараз виступає в Hockey Can’t Stop Tour.