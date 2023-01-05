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Усик номінований на премію "Виступ року" за версією The Ring

Минулого року українець провів лише один, але який поєдинок.

Усик номінований на премію "Виступ року" за версією The Ring
Олександр Усик і Ентоні Джошуа
Фото: МАРК РОБИНСОНMATCHROOM

У 2022 році чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBO, IBF і The Ring у суперважкому дивізіоні Олександр Усик (20-0, 13 КО) провів лише один поєдинок - реванш проти британця Ентоні Джошуа (25-3, 22 KO).

Проте саме за цей бій авторитетне видання The Ring включило українця до номінантів 

категорії "Виступ року".

Додамо, що у цій номінації були номіновані ще три боксери.

Повний список номінантів на премію від The Ring:

  • Дмитро Бівол (за перемогу одноголосним рішенням суддів над Саулем Альваресом);
  • Шакур Стівенсон (за перемогу одноголосним рішенням суддів над Оскаром Вальдесом);
  • Олександр Усик (за перемогу роздільним рішенням суддів у реванші з Ентоні Джошуа);
  • Джессі Родрігес (за дострокову перемогу у восьмому раунді над Срісакетом Смітт Рунгвісаї).

Нагадаємо, що у 2020-му році володарем премії став Теофімо Лопес за перемогу над Василем Ломаченком.

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