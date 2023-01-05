Усик номінований на премію "Виступ року" за версією The Ring

У 2022 році чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBO, IBF і The Ring у суперважкому дивізіоні Олександр Усик (20-0, 13 КО) провів лише один поєдинок - реванш проти британця Ентоні Джошуа (25-3, 22 KO).
Проте саме за цей бій авторитетне видання The Ring включило українця до номінантів
категорії "Виступ року".
Додамо, що у цій номінації були номіновані ще три боксери.
Повний список номінантів на премію від The Ring:
- Дмитро Бівол (за перемогу одноголосним рішенням суддів над Саулем Альваресом);
- Шакур Стівенсон (за перемогу одноголосним рішенням суддів над Оскаром Вальдесом);
- Олександр Усик (за перемогу роздільним рішенням суддів у реванші з Ентоні Джошуа);
- Джессі Родрігес (за дострокову перемогу у восьмому раунді над Срісакетом Смітт Рунгвісаї).
Нагадаємо, що у 2020-му році володарем премії став Теофімо Лопес за перемогу над Василем Ломаченком.