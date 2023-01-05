Усик номінований на премію "Виступ року" за версією The Ring

Минулого року українець провів лише один, але який поєдинок.

У 2022 році чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBO, IBF і The Ring у суперважкому дивізіоні Олександр Усик (20-0, 13 КО) провів лише один поєдинок - реванш проти британця Ентоні Джошуа (25-3, 22 KO).

Проте саме за цей бій авторитетне видання The Ring включило українця до номінантів

категорії "Виступ року".

Додамо, що у цій номінації були номіновані ще три боксери.

Повний список номінантів на премію від The Ring:

Дмитро Бівол (за перемогу одноголосним рішенням суддів над Саулем Альваресом);

Шакур Стівенсон (за перемогу одноголосним рішенням суддів над Оскаром Вальдесом);

Олександр Усик (за перемогу роздільним рішенням суддів у реванші з Ентоні Джошуа);

Джессі Родрігес (за дострокову перемогу у восьмому раунді над Срісакетом Смітт Рунгвісаї).

Нагадаємо, що у 2020-му році володарем премії став Теофімо Лопес за перемогу над Василем Ломаченком.