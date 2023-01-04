У рамках 19-го туру Англійської прем'єр-ліги "Брайтон", який очолює екснаставник "Шахтаря" Роберто Де Дзербі, грав у Ліверпулі проти "Евертона", кольори якого захищає українець Віталій Міколенко.

Гості здобули велику перемогу – 4:1.

Зазначимо, у другому пропущеному "ірисками" голі певна частка провини лежить на Миколенку, який упустив свого гравця.

Зазначимо, "Евертон", що переживає не найкращі часи, за підсумками туру може опуститися на передостаннє місце в турнірній таблиці, якщо його конкуренти по андеграунду отримають сьогодні перемоги.

У свою чергу "чайки" впритул наблизилися до зони єврокубків, посідаючи 8-е місце.

Огляд матчу "Евертон" - "Брайтон".