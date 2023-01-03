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Ексгравець "Карпат" сплатив майже пів мільна євро, щоб повернутися до рідного клубу

Лукас Перес сплатив частину свого трансферу.

Ексгравець "Карпат" сплатив майже пів мільна євро, щоб повернутися до рідного клубу
Лукас Перес
Фото: as.com

Ексзірка "Карпат", який також виступав за "Динамо" Лукас Перес відмовився від грошей і участі у Прімери, щоб відродити "Депортиво", повідомляє видання AS.

34-річний форвард виступав за андалузійський "Кадіс", але в це трансферне вікно вирішив повернутись до рідного клубу, щоб допомгти йому піднятись з третього іспанського дивізіону у Сегунду.

Клубу з Ла-Коруньї не вистачало грошей, щоб оформити цей перехід, тому Перес заплатив 493 тисячі євро з власної кишені, щоби трансфер відбувся. А вже "Депортіво" виплатив залишок суми.

Також Перес відмовився від 900 тисяч євро, які мав отримати за залишок сезону в складі "Кадіса".

Тож, цей трансфер став одним з найдивовижніших в історії іспанського футболу.

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