Ексгравець "Карпат" сплатив майже пів мільна євро, щоб повернутися до рідного клубу

Ексзірка "Карпат", який також виступав за "Динамо" Лукас Перес відмовився від грошей і участі у Прімери, щоб відродити "Депортиво", повідомляє видання AS.

34-річний форвард виступав за андалузійський "Кадіс", але в це трансферне вікно вирішив повернутись до рідного клубу, щоб допомгти йому піднятись з третього іспанського дивізіону у Сегунду.

Клубу з Ла-Коруньї не вистачало грошей, щоб оформити цей перехід, тому Перес заплатив 493 тисячі євро з власної кишені, щоби трансфер відбувся. А вже "Депортіво" виплатив залишок суми.

Також Перес відмовився від 900 тисяч євро, які мав отримати за залишок сезону в складі "Кадіса".

Тож, цей трансфер став одним з найдивовижніших в історії іспанського футболу.