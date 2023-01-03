"Арсенал" зробив покращену пропозицію щодо Мудрика

Михайло за крок від переїзду на "Туманний Альбіон".

"Арсенал" зробив нову, покращену пропозицію "Шахтарю" стосовно трансферу Михайла Мудрика після того, як донецький клуб відмовився продати вінгера за 40+20 млн євро, пише isport.ua.

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета, схоже, має твердий намір підписати українця в зимне трансферне вікно. Тому тепер "Арсенал" запропонував "Шахтарю" угоду на 70 млн євро разом з бонусами.

Більш того, лондонці впевнені, що "Шахтар" прийме ці умови.

Раніше повідомлялось, що Мудрик вже погодив особистий контракт з лондонським клубом.

Нагадаємо, кольори "гарматників" вже захищає один гравець збірної України Олександр Зінченко.