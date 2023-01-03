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"Арсенал" зробив покращену пропозицію щодо Мудрика

Михайло за крок від переїзду на "Туманний Альбіон".

"Арсенал" зробив покращену пропозицію щодо Мудрика
Михайло Мудрик
Фото: EPA/UPG

"Арсенал" зробив нову, покращену пропозицію "Шахтарю" стосовно трансферу Михайла Мудрика після того, як донецький клуб відмовився продати вінгера за 40+20 млн євро, пише isport.ua.

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета, схоже, має твердий намір підписати українця в зимне трансферне вікно. Тому тепер "Арсенал" запропонував "Шахтарю" угоду на 70 млн євро разом з бонусами.

Більш того, лондонці впевнені, що "Шахтар" прийме ці умови.

Раніше повідомлялось, що Мудрик вже погодив особистий контракт з лондонським клубом.

Нагадаємо, кольори "гарматників" вже захищає один гравець збірної України Олександр Зінченко.

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