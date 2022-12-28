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Довбик вдруге поспіль визнаний найкращим футболістом Прем’єр-ліги

У голосуванні брали участь гравці та тренери всіх 16 клубів УПЛ.

Довбик вдруге поспіль визнаний найкращим футболістом Прем’єр-ліги
Артем Довбик
Фото: zbirna.com

Найкращим гравцем Української прем'єр-ліги 2022 року футболісти та тренери вдруге поспіль визнали нападника "Дніпра-1" та збірної України Артема Довбика, повідомляє zbirna.com.

У голосуванні брали участь гравці та тренери всіх 16 клубів УПЛ, з розрахунку голосів 15 гравців та одного тренера на клуб, які називали на їх погляд трійку кращих футболістів року.

За перше місце нараховується три очки, за друге — два, за третє — одне. В підсумку було зібрано голоси 240 футболістів і 16 наставників. В анкетах було згадано 76 виконавців.

Переможець референдуму набрав 393 бали (51% від максимального числа). На перше місце Довбика поставили 75 осіб, на друге — 67, на третє — 34. В сумі за кращого бомбардира нашого чемпіонату проголосували 176 респондентів — 69% від всіх. 

Артем виграв опитування за версією семи команд, а найбільш щедрими для нього стали "Дніпро-1" (44 бали), "Ворскла" (39) та "Верес" (33).

На другому місці фінішував нападник "Шахтаря" Михайло Мудрик (головний прорив року), який поступився переможцю лише на 18 балів. Третім став ще один представник "Дніпра-1" — півзахисник Олександр Піхальонок.

Додамо, що це лише п’ятий випадок в історії, коли переможець референдуму зумів повторити своє минулорічне досягнення.

За підсумками референдуму також була складено символічну збірну 2022 року.

До неї потрапили представники п’яти клубів УПЛ: "Шахтаря" — чотири, "Дніпра-1" — три, "Динамо" — два, "Зорі" та "Олександрії" — по одному.

Раніше було визнано найкращих футбольних тренерів 2022 року в Україні.

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