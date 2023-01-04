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"Черкаські Мавпи" відповіли відмовою на колективне звернення ексгравців погасити долг по ЗП за лютий 2022 року

До клубу звернулися з заявою 6 баскетболістів.

"Черкаські Мавпи" відповіли відмовою на колективне звернення ексгравців погасити долг по ЗП за лютий 2022 року

Днями на ім'я директора баскетбольного клубу "Черкаські Мавпи" надійшов лист зі зверненням від шістьох гравців сезону 2021-2022 рр., у якому гравці просять закрити 23 дні заробітної плати воєнного лютого 2022, інформує пресслужба "Мавп".

Зокрема, звернення написали Олександр Кольченко, Макс Конате, Сергій Приймак, Ігор Сергєєв та Сергій Попов.

"До слова, клуб повністю виконав свої зобов'язання за попередні місяці співпраці з гравцями.

Нам дуже прикро, бачити подібні звернення у цей не простий час. У свою чергу, наш клуб вважає за необхідне винисти його у публічну площину та надає відповідь", - йдеться у заяві клубу.

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