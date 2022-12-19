Прима пояснив шість промахів у масстарті на етапі КС з біатлону в Ансі

Лідер збірної України з біатлону Артем Прима поділився враженнями після першого в сезоні масстарту на етапі Кубка світу в Ансі.
"Сьогодні була класна гонка, бігло 25 найсильніших атлетів і ще 5 найкращих на етапі. Така хороша група підібралася. З першого кола вже всі включили швидкість на повну, і гонка почалася відразу на максимальних обертах.
Це не так, як в естафеті: повільно починаємо і потім уже вмикаємо швидкість. Сьогодні гонкою більш-менш задоволений, окрім стрільби.
Не було належної концентрації, шість промахів, це дуже багато для масстарту. Та й трохи вже не ті кондиції, втома далася взнаки, адже третя гонка поспіль. А ось лижами я сьогодні задоволений і взагалі все гаразд", - цитує Приму biathlon.com.ua.
Зазначимо, що Артем закінчив гонку передостаннім. А весь п'єдестал пошани виявився норвезьким.
Тріумфатором став Йоханнес Дале, який у фінішному коридорі випередив Стурлу Легрейда, топ-3 замкнув Йоханнес Бйо.
Кубок світу з біатлону. 3-й етап. Ансі, Франція. Масстарт. Чоловіки.
- Йоханнес Дале (0+0+2+0) 35:02,2
- Стурла Легрейд (0+0+1+1) +0,3
- Йоханнес Бйо (0+0+1+2) +10,6.
...
- 29. Артем Пріма (1+1+1+3) +3:12,2.
Нагадаємо, що Прима фінішував в Ансі у топ-10 у гонці переслідування.