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Прима пояснив шість промахів у масстарті на етапі КС з біатлону в Ансі

"Втома металу".

Артем Прима
Артем Прима

Лідер збірної України з біатлону Артем Прима поділився враженнями після першого в сезоні масстарту на етапі Кубка світу в Ансі.

"Сьогодні була класна гонка, бігло 25 найсильніших атлетів і ще 5 найкращих на етапі. Така хороша група підібралася. З першого кола вже всі включили швидкість на повну, і гонка почалася відразу на максимальних обертах.

Це не так, як в естафеті: повільно починаємо і потім уже вмикаємо швидкість. Сьогодні гонкою більш-менш задоволений, окрім стрільби.

Не було належної концентрації, шість промахів, це дуже багато для масстарту. Та й трохи вже не ті кондиції, втома далася взнаки, адже третя гонка поспіль. А ось лижами я сьогодні задоволений і взагалі все гаразд", - цитує Приму biathlon.com.ua.

Зазначимо, що Артем закінчив гонку передостаннім. А весь п'єдестал пошани виявився норвезьким.

Тріумфатором став Йоханнес Дале, який у фінішному коридорі випередив Стурлу Легрейда, топ-3 замкнув Йоханнес Бйо.

Кубок світу з біатлону. 3-й етап. Ансі, Франція. Масстарт. Чоловіки.

  1. Йоханнес Дале (0+0+2+0) 35:02,2
  2. Стурла Легрейд (0+0+1+1) +0,3
  3. Йоханнес Бйо (0+0+1+2) +10,6.

...

  • 29. Артем Пріма (1+1+1+3) +3:12,2.

Нагадаємо, що Прима фінішував в Ансі у топ-10 у гонці переслідування.

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