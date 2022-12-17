Українські біатлоністки провалили гонку переслідування на етапі Кубка світу в Ансі

Найкраща з українок – Меркушина розташувалася у середині четвертого десятка.

У французькому Ансі відбулася остання гонка третього змагального дня третього етапу Кубка світу з біатлону – жіноча гонка переслідування на 10 км з чотирма вогневими рубежами.

Перемогу здобула молодша із сестер Еберг – Ельвіра.

Олімпійська чемпіонка Пекіна-2022 в естафеті у складі збірної Швеції не допустила жодного промаху.

Ходом набагато швидше була Ліза Вітоцці, проте 3 промахи на вогневих рубежах не дозволили італійці піднятися вище за друге місце.

Замкнула п'єдестал Жулія Сімон з Франції.

Зазначимо, що переможниця відіграла по ходу гонки 7 позицій, Вітоцці – 4-ри, а Сімон – аж 12.

Анастасія Меркушина провела рівну гонку. Стартувавши 31-у, представниця тернопільщини у підсумку фінішувала 35-ю.

Однак дві інші представниці України гонку провалили.

Дар'я Блашко стартувала 30-ю, а фінішувала 48-ю.

Ще більше позицій у ході перегонів поступилася Олена Білосюк, яка 29-ту стартову позицію змінила на фініші на 55-ту.

Результати гонки переслідування. Жінки.

Ельвіра Оберг (Швеція) – 29.42,4 (0+0+0+0) Ліза Вітоцці (Італія) – 20,4 (0+0+1+2) Жулія Сімон (Франція) – 46,9 (0+0+1+2) Інгрід Тандревольд (Норвегія) – 1.19,9 (0+0+1+2) Доротея Вірер (Італія) – 1.54,9 (1+0+0+2) Лінн Перссон (Швеція) – 1.58,1 (0+1+0+0).

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