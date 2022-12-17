Українські біатлоністки провалили гонку переслідування на етапі Кубка світу в Ансі

У французькому Ансі відбулася остання гонка третього змагального дня третього етапу Кубка світу з біатлону – жіноча гонка переслідування на 10 км з чотирма вогневими рубежами.
Перемогу здобула молодша із сестер Еберг – Ельвіра.
Олімпійська чемпіонка Пекіна-2022 в естафеті у складі збірної Швеції не допустила жодного промаху.
Ходом набагато швидше була Ліза Вітоцці, проте 3 промахи на вогневих рубежах не дозволили італійці піднятися вище за друге місце.
Замкнула п'єдестал Жулія Сімон з Франції.
Зазначимо, що переможниця відіграла по ходу гонки 7 позицій, Вітоцці – 4-ри, а Сімон – аж 12.
Анастасія Меркушина провела рівну гонку. Стартувавши 31-у, представниця тернопільщини у підсумку фінішувала 35-ю.
Однак дві інші представниці України гонку провалили.
Дар'я Блашко стартувала 30-ю, а фінішувала 48-ю.
Ще більше позицій у ході перегонів поступилася Олена Білосюк, яка 29-ту стартову позицію змінила на фініші на 55-ту.
Результати гонки переслідування. Жінки.
- Ельвіра Оберг (Швеція) – 29.42,4 (0+0+0+0)
- Ліза Вітоцці (Італія) – 20,4 (0+0+1+2)
- Жулія Сімон (Франція) – 46,9 (0+0+1+2)
- Інгрід Тандревольд (Норвегія) – 1.19,9 (0+0+1+2)
- Доротея Вірер (Італія) – 1.54,9 (1+0+0+2)
- Лінн Перссон (Швеція) – 1.58,1 (0+1+0+0).
…
- 36. Анастасія Меркушина (Україна) – 4.25,0 (0+0+0+0)
- 48. Дар'я Блашко (Україна) – 5.24,5 (1+1+1+1)
- 55. Олена Білосюк (Україна) – 6.46,4 (1+0+2+0).