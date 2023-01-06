Перші 60 генераторів від європейських топ-клубів прибули до України

60 перших генераторів від європейських клубів прибули до Львова у рамках проекту донецького "Шахтаря" – European Football Powers Up Ukraine, повідомляє Sportarena.com.

Нагадаємо, "Шахтар" продовжує кампанію зі збору генераторів для мешканців України. Акція проводиться спільно з The European Football for Development Network (EFDN).

За перший тиждень донецький клуб зібрав понад 100 генераторів. До збору приєдналися кілька клубів Європи — "Легія" (Польща), "Вердер" (Німеччина), "Бенфіка" (Португалія), "Реал" (Іспанія), "Фейєнорд" (Нідерланди), та два шотландські гранди "Селтік" та "Рейнджерс".

Також до допомоги українському народу приєдналися і два експредставники "Шахтаря" — колишній форвард "гірників" Жуніор Мораєс та наставник Паулу Фонсека.

Отримані пристрої будуть використані для підтримки роботи Shelter Centre на "Арені Львів", а також організації пунктів підтримки українців по всій країні.