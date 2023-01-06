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"Будівельник" здобув 4 перемогу поспіль в ENBL і продовжує очолювати групу

Кияни йдуть у турнірі без втрат.

"Будівельник" здобув 4 перемогу поспіль в ENBL і продовжує очолювати групу
"Будівельник"
Фото: "Будівельник"

"Будівельник" здобув 4-ту перемогу поспіль у Європейській північній баскетбольній лізі (ENBL).

Київська команда на виїзді обіграла естонський "Калев-Крамо" - 84:76 (20:19, 26:13, 19:24, 19:20).

Зазначимо, перші дві чверті залишилися за гостями, решта – за господарями.

Найрезультативнішим гравцем "Будівельника" став Арчі Гудвін, який набрав 21 очко.

Столичний клуб лідирує у групі A, набравши 100-відсотковий результат.

У другому сезоні NEBL беруть участь 15 клубів. Чотири найкращі команди з кожної групи вийдуть у плей-офф.

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