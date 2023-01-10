Українки успішно стартували у кваліфікації Australian Open-2023

Завацька та Снігур вийшли до другого раунду.

У Мельбурні стартувала кваліфікація першого в сезоні турніру "Великого шолома" - Australian Open.

Сіто першого раунду успішно подолали українки Катарина Завацька (WTA 309) та Дар'я Снігур (№148 WTA), які переграли Єву Веддер (Нідерланди, WTA 221) та мексиканку Фернандо Контрерас Гомес (№167 WTA) відповідно.

І якщо Завацька завершила свій матч у двох сетах (6:2, 6:3), то Снігур довелося докласти всіх зусиль, щоб у трьох сетах зламати опір своєї суперниці - 6:3, 6:7(8-10), 6 :4.

У наступному раунді Завацька зустрінеться з російською тенісисткою Ерікою Андрєєвою, а Снігур – із чешкою Брендою Фругвіртовою.