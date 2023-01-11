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"Прометей" опустився на останній рядок групи у Лізі чемпіонів

Українські волейболістки із сухим рахунком поступилися "Альба Блаж".

"Прометей" опустився на останній рядок групи у Лізі чемпіонів
Фото: prometeyvc.com

У третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів волейболістки "Прометея" зустрічалися з румунською "Альба Блаж" і поступився – 0:3 (15:25, 22:25, 21:25).

Найрезультативнішою у матчі у складі обох команд стала українка Євгенія Хобер, яка набрала 15 очок.

Після цієї поразки український клуб опустився на останнє місце у своїй групі.

Турнірна таблиця.

  1. "Веро Воллей Мілано" – 2 ігри, 2 перемоги, 6 очок
  2. "Альба Блаж" – 3, 1, 4
  3. "Волеро Ле-Канне" – 2, 1, 3
  4. "Прометей" - 3, 1, 2.

Зазначимо, що для "Прометея" ця поразка стала другою у груповому етапі ЛЧ. У першому турі український клуб поступився "Веро Воллею" — 0:3, однак у другому здобув вольову перемогу над французьким "Волеро Ле-Канне".

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