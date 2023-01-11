У третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів волейболістки "Прометея" зустрічалися з румунською "Альба Блаж" і поступився – 0:3 (15:25, 22:25, 21:25).

Найрезультативнішою у матчі у складі обох команд стала українка Євгенія Хобер, яка набрала 15 очок.

Після цієї поразки український клуб опустився на останнє місце у своїй групі.

Турнірна таблиця.

"Веро Воллей Мілано" – 2 ігри, 2 перемоги, 6 очок "Альба Блаж" – 3, 1, 4 "Волеро Ле-Канне" – 2, 1, 3 "Прометей" - 3, 1, 2. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Зазначимо, що для "Прометея" ця поразка стала другою у груповому етапі ЛЧ. У першому турі український клуб поступився "Веро Воллею" — 0:3, однак у другому здобув вольову перемогу над французьким "Волеро Ле-Канне".