Норвежець Бьо традиційно для цього сезону виграв гонку на етапі Кубка світу

Українці у Рупольдінгу покращили свої показники.

У німецькому Рупольдингу чоловічою індивідуальною гонкою на 20 км із чотирма вогневими рубежами стартував п'ятий етап Кубка світу з біатлону.

Найкращий час показав лідер загального заліку Йоханнес Бйо.

Норвежець припустився двух промахів і на 10 секунд випередив найближчого переслідувача, свого співвітчизника Ветле-С'ястада Крістіансена, який допустив на один промах менше.

За рахунок чистої стрільби на останній щабель п'єдесталу зумів зіскочити ветеран словенського біатлону Яків Фак.

Українці досить рівно провели гонку загалом та стрільбу зокрема.

Найкращим з наших став Денис Насико, який показав 26 результат.

Практично слідом за ним фінішували Артем Тищенко та Тарас Лесюк.

Кубок світу. Рупольдінг.

Індивідуальна гонка.

Йоганнес Бьо (Норвегія) - 48:48,4 (1+0+0+1) Ветле-С'ястад Крістіансен (Норвегія) +9,9 (0+0+0+1) Яков Фак (Словенія) +29,3 (0+0+0+0)

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