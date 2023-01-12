У 18-му турі французької Ліги 1 новий клуб Руслана Малиновського "Марсель" на виїзді грав проти "Труа" та здобув перемогу – 2:0.

Українець з'явився на полі на 67-й хвилині, коли "провансальці" вже вели з рахунком 2:0.

Зазначимо, що Руслану знадобилося менше хвилини, щоб здобути дебютну у чемпіонаті Франції жовту картку за підкат ззаду.

Огляд матчу "Труа" - "Марсель".

Додамо, що завдяки цій перемозі в історичній столиці Шампані "Марсель" закріпився на 3-му місці в турнірній таблиці, а за рахунок осічки "Ланса" у зустрічі зі "Страсбуром" (2:2) зумів навіть на відстань двох очок наблизитися до другого.

Беззаперечним лідером чемпіонату залишається ПСЖ, у складі якого у звітному турі дебютував у 2023 році Ліонель Мессі. Дебют аргентинця у новому році виявився успішним – у домашньому матчі проти "Анже" Лео своїм голом встановив остаточний рахунок – 2:0.

Огляд матчу ПСЖ - "Анже".